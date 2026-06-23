Μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ πέθανε μόλις στα 48 της από καρκίνο στον εγκέφαλο
Μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ πέθανε μόλις στα 48 της από καρκίνο στον εγκέφαλο
Η Jill Smokler είχε δημιουργήσει το Scary Mommy, που προσέγγιζε τις καθημερινές προκλήσεις της μητρότητας με ειλικρίνεια και χιούμορ
Μόλις σε ηλικία 48 ετών πέθανε μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ, από την εποχή που μεσουρανούσαν τα ιστολόγια, η δημιουργός του Scary Mommy Jill Smokler. Το Scary Mommy προσέγγιζε τις καθημερινές προκλήσεις της μητρότητας με ειλικρίνεια και χιούμορ και, ξεκινώντας από το μηδέν, έφτασε να μετρά εκατομμύρια αναγνώστες.
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