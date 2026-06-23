Μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ πέθανε μόλις στα 48 της από καρκίνο στον εγκέφαλο
MARIE CLAIRE

Μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ πέθανε μόλις στα 48 της από καρκίνο στον εγκέφαλο

Η Jill Smokler είχε δημιουργήσει το Scary Mommy, που προσέγγιζε τις καθημερινές προκλήσεις της μητρότητας με ειλικρίνεια και χιούμορ

Μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ πέθανε μόλις στα 48 της από καρκίνο στον εγκέφαλο
Μόλις σε ηλικία 48 ετών πέθανε μια από τις κορυφαίες μαμάδες μπλόγκερ, από την εποχή που μεσουρανούσαν τα ιστολόγια, η δημιουργός του Scary Mommy Jill Smokler. Το Scary Mommy προσέγγιζε τις καθημερινές προκλήσεις της μητρότητας με ειλικρίνεια και χιούμορ και, ξεκινώντας από το μηδέν, έφτασε να μετρά εκατομμύρια αναγνώστες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης