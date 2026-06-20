Στην Ύδρα η πανέμορφη δισέγγονη του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και σταρ του «Love Story» - Η παλιά οικογενειακή τραγωδία
MARIE CLAIRE

Στην Ύδρα η πανέμορφη δισέγγονη του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και σταρ του «Love Story» - Η παλιά οικογενειακή τραγωδία

Πρόσφατα παρακολουθήσαμε την Dree Hemingway στον ρόλο της Daryl Hannah

Στην Ύδρα η πανέμορφη δισέγγονη του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και σταρ του «Love Story» - Η παλιά οικογενειακή τραγωδία
Η Ύδρα έχει την τιμητική της αυτή την περίοδο, και όλο το καλοκαίρι, καθώς συγκεντρώνει εκδηλώσεις και μεγάλα ονόματα από τον κόσμο της τέχνης, της μόδας και της ομορφιάς. Όλους αυτούς τους τομείς καλύπτει η Dree Hemingway, που επισκέφτηκε το πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού προσκεκλημένη γνωστού brand μόδας. Ηθοποιός και μοντέλο, την απολαύσαμε, μεταξύ άλλων, στην τηλεοπτική σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», στον ρόλο της Daryl Hannah.

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