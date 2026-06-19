Λεπτά μαλλιά: Τρία κουρέματα που θα τους χαρίσουν περισσότερο όγκο

Οι ιδανικές επιλογές συμφωνούν και με τις τάσεις της σεζόν.



Αν έχετε λεπτά μαλλιά, τότε σίγουρα έχετε δοκιμάσει αρκετά προϊόντα –από σαμπουάν μέχρι dry shampoos κοκ- που υπόσχονται να χαρίσουν τον πολυπόθητο όγκο στα μαλλιά σας. Τα περισσότερα το καταφέρνουν, αλλά το αποτέλεσμα δεν διαρκεί όσο θα θέλατε, σωστά; Εκτός αυτού, είναι φορές που δεν θέλετε να βασίζεστε σε όλα αυτά τα προϊόντα, ώστε τα μαλλιά σας να μην πέφτουν εντελώς φλατ.







Το “μυστικό” για να χαρίσετε όγκο που διαρκεί στα λεπτά μαλλιά είναι να επιλέξετε σωστά το κούρεμα σας. Τα μακριά μαλλιά είναι πιο βαριά από τα κοντά, με αποτέλεσμα ό,τι και να κάνετε να μην διατηρούν το όγκο που με κόπο προσπαθήσατε να τους δώσετε. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε μαλλιά που δείχνουν πιο πυκνά και εντυπωσιακά, είναι να κάνετε ένα από τα παρακάτω κουρέματα, τα οποία είναι μάλιστα ανάμεσα στις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν.

19.06.2026, 15:30