Μακριά από τα κλισέ: Missoni και Pucci χρειάζεται να ορίζουν το καλοκαίρι μας

Όσο κι αν αγαπάμε τα Missoni και τα Pucci, το να ενσαρκώνεις ένα στερεότυπο δεν είναι ποτέ ο στόχος (θυμηθείτε πόση κριτική δέχτηκε η Emily in Paris με τους μπερέδες της στην πρώτη σεζόν).Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια έχει συνδυαστεί με φορέματα Missoni, σανδάλια Hermès και τα σύνολα Pucci όσων αγαπούν το λεγόμενο Pucci-girl summer. Ωστόσο, η ομοιογένεια γεννά τον κίνδυνο απώλειας προσωπικής ταυτότητας και πρωτότυπων εμφανίσεων. Υπάρχουν τρόποι να εντάξουμε τα συγκεκριμένα brands εφόσον τα αγαπάμε στο resort-chic look μας αλλά να τα προσαρμόσουμε στην προσωπικότητά μας ώστε να μην μοιάζουμε με ένα κινητό κλισέ.