The Refined Style Talk: Τα μυστικά της κομψότητας μέσα από την αισθητική Michael Kors
The Refined Style Talk: Τα μυστικά της κομψότητας μέσα από την αισθητική Michael Kors
Η Γαλάτεια Λασκαράκη υποδέχεται την Βίκυ Καγιά στο flagship store Michael Kors της Αθήνας και συζητούν μαζί για το εκλεπτυσμένο στιλ των κολεξιόν Michael Kors, επιλέγοντας τα must-have κομμάτια των διακοπών.
H πόρτα του flagship store Michael Kors στο κέντρο της Αθήνας ανοιγοκλείνει διαρκώς. Είναι ένα ζεστό πρωινό του Μαΐου και το κατάστημα υποδέχεται τους προσκεκλημένους του Marie Claire, που πρόκειται να βρεθούν μπροστά σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα μυστικά του καλοκαιρινού στυλ. Η Editor-in-chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, και η Βίκυ Καγιά, μοντέλο, παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, θα καθίσουν στους καναπέδες του καταστήματος, για μια συζήτηση που λαχταρούσαν να κάνουν εδώ και πολύ καιρό.
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