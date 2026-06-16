Καλοκαιρινό σπίτι: Τα trends που θέλουμε τώρα
Καλοκαιρινό σπίτι: Τα trends που θέλουμε τώρα
Αξεσουάρ, χρηστικά αντικείμενα και όλα τα home essentials της NEF-NEF Homeware που φέρνουν τη νέα εποχή στον προσωπικό μας χώρο.
Το φθινόπωρο είναι, συνήθως, η εποχή όπου υποσχόμαστε στον εαυτό μας πως θα κάνουμε νέα ξεκινήματα. Στην πραγματικότητα, το κομβικό σημείο του χρόνου όπου όλα «φωνάζουν» πως χρειάζονται ένα καλό φρεσκάρισμα, ώστε να μπούμε σε μια νέα διάθεση χαλάρωσης και ανανέωσης, είναι το καλοκαίρι. Ειδικά όσον αφορά στον προσωπικό μας χώρο, έχουμε ανάγκη από νέα χρώματα, φωτεινά σαν το mood που θέλουμε να αποκτήσουμε, από νέα αξεσουάρ, που θα αντανακλούν τον δικό μας χαρακτήρα σε γωνιές του σπιτιού μας κι από χρηστικά αντικείμενα που θα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Με δυο λόγια, θέλουμε μικρές αλλαγές στο σπίτι, με βάση τα πιο hot trends, ώστε να δημιουργήσουμε σε αυτό μια αίσθηση διακοπών, χωρίς να χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία της ολικής ανακαίνισης.
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