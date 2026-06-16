Έξι hairstyles για εσάς που μακραίνετε τις αφέλειες στα μαλλιά σας

Ή για εσάς που θέλετε απλά να τις αποχωριστείτε όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.



Οι αφέλειες είναι stylish και μπορούν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείξει λίγο πιο ενδιαφέρον και cool. Παρόλα αυτά, μπορούν να γίνουν και άκρως εκνευριστικές εκείνες τις μέρες που δεν συνεργάζονται με τίποτα, «πετάνε» προς κάθε πιθανή κατεύθυνση και πέφτουν ενοχλητικά μέσα στα μάτια. Ίσως αυτοί οι λόγοι ήταν αρκετοί για να σας πείσουν να τις μακρύνετε, ίσως απλά τις έχετε καιρό, βαρεθήκατε και αποφασίσατε πως θέλετε να αλλάξετε look εν όψει διακοπών.







Η νο1 συμβουλή που έχουμε να σας δώσουμε είναι να οπλιστείτε με υπομονή, αφού θα πάρει κάποιους μήνες μέχρι τα μαλλιά να μακρύνουν αρκετά. Η νο2 είναι να δείτε τα χτενίσματα που προτείνουμε παρακάτω και να τα κάνετε κάθε φορά που θέλετε να εξαφανίσετε τις αφέλειες ενώ μακραίνουν.

16.06.2026, 14:00