J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας

Τα τελευταία χρόνια, η κορεατική ομορφιά κυριάρχησε στη διεθνή βιομηχανία skincare με πολυσύνθετες ρουτίνες και συνεχείς καινοτομίες. Σήμερα, όμως, η ιαπωνική προσέγγιση στην ομορφιά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, προτείνοντας μια διαφορετική φιλοσοφία: Λιγότερα προϊόντα, μεγαλύτερη συνέπεια και έμφαση στη μακροπρόθεσμη υγεία της επιδερμίδας.Όσον αφορά τη J-Beauty, πρόκειται για μια κουλτούρα περιποίησης που βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές αιώνων, συνδυάζοντας φυσικά συστατικά με προηγμένη δερματολογική τεχνολογία.