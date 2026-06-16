J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας
J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας
Από το K-beauty στο J-beauty.
Τα τελευταία χρόνια, η κορεατική ομορφιά κυριάρχησε στη διεθνή βιομηχανία skincare με πολυσύνθετες ρουτίνες και συνεχείς καινοτομίες. Σήμερα, όμως, η ιαπωνική προσέγγιση στην ομορφιά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, προτείνοντας μια διαφορετική φιλοσοφία: Λιγότερα προϊόντα, μεγαλύτερη συνέπεια και έμφαση στη μακροπρόθεσμη υγεία της επιδερμίδας.
Όσον αφορά τη J-Beauty, πρόκειται για μια κουλτούρα περιποίησης που βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές αιώνων, συνδυάζοντας φυσικά συστατικά με προηγμένη δερματολογική τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Όσον αφορά τη J-Beauty, πρόκειται για μια κουλτούρα περιποίησης που βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές αιώνων, συνδυάζοντας φυσικά συστατικά με προηγμένη δερματολογική τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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