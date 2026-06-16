J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας
MARIE CLAIRE

J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας

Από το K-beauty στο J-beauty.

J-Beauty: Η ιαπωνική φιλοσοφία ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει την περιποίηση της επιδερμίδας
Τα τελευταία χρόνια, η κορεατική ομορφιά κυριάρχησε στη διεθνή βιομηχανία skincare με πολυσύνθετες ρουτίνες και συνεχείς καινοτομίες. Σήμερα, όμως, η ιαπωνική προσέγγιση στην ομορφιά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, προτείνοντας μια διαφορετική φιλοσοφία: Λιγότερα προϊόντα, μεγαλύτερη συνέπεια και έμφαση στη μακροπρόθεσμη υγεία της επιδερμίδας.
 
Όσον αφορά τη J-Beauty, πρόκειται για μια κουλτούρα περιποίησης που βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές αιώνων, συνδυάζοντας φυσικά συστατικά με προηγμένη δερματολογική τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης