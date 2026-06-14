Το πιο βρόμικο αντικείμενο στο σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτό που φαντάζεστε

Σύμφωνα με μικροβιολογικές μελέτες αλλά και την εμπειρία εργαζομένων στον χώρο, το πιο βρόμικο σημείο ενός σούπερ μάρκετ είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι χωρίς δεύτερη σκέψη.