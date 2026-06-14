Το πιο βρόμικο αντικείμενο στο σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτό που φαντάζεστε
Το πιο βρόμικο αντικείμενο στο σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτό που φαντάζεστε
Σύμφωνα με μικροβιολογικές μελέτες αλλά και την εμπειρία εργαζομένων στον χώρο, το πιο βρόμικο σημείο ενός σούπερ μάρκετ είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι χωρίς δεύτερη σκέψη.
Σύμφωνα με μικροβιολογικές μελέτες αλλά και την εμπειρία εργαζομένων στον χώρο, το πιο βρόμικο σημείο ενός σούπερ μάρκετ είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι χωρίς δεύτερη σκέψη.
Η εικόνα είναι γνώριμη: μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ, παίρνετε το καρότσι σας, περιηγείστε στους διαδρόμους και τελικά φτάνετε στο ταμείο. Εκεί, αφού τοποθετήσετε τα προϊόντα σας στον ιμάντα, πιάνετε το πλαστικό διαχωριστικό που χωρίζει τα ψώνια σας από εκείνα του επόμενου πελάτη. Μια αυτόματη κίνηση που ελάχιστοι σκεφτόμαστε.
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