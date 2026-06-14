Το τέλειο παντελόνι για να φοράμε από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο
MARIE CLAIRE

Το τέλειο παντελόνι για να φοράμε από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο

Η γοητεία τoυς παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, στα ’90s και στις αρχές των 2000s, όταν κυριαρχούσαν τα φαρδιά αθλητικά σορτς και οι denim βερμούδες, αλλά και στα ’20s, μέσα από πιο αυστηρές, κομψές εκδοχές.

Το τέλειο παντελόνι για να φοράμε από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο

Φέτος, οι τάσεις στα σορτς κινούνται σε δύο εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις: από τη μία τα ultra mini και από την άλλη οι πιο μακριές, χαλαρές γραμμές. Η γοητεία των long shorts παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, στα ’90s και στις αρχές των 2000s, όταν κυριαρχούσαν τα φαρδιά αθλητικά σορτς και οι denim βερμούδες, αλλά και στα ’20s, μέσα από πιο αυστηρές, κομψές εκδοχές με ραφές. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια τάση με πολλές διαφορετικές ερμηνείες.

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