Δίδυμοι: Με ποια ζώδια ταιριάζουν περισσότερο
MARIE CLAIRE

Δίδυμοι: Με ποια ζώδια ταιριάζουν περισσότερο

Και με ποια λιγότερο.

Δίδυμοι: Με ποια ζώδια ταιριάζουν περισσότερο

«Οι πεταλούδες του ζωδιακού», όπως χαρακτηρίζονται οι Δίδυμοι είναι γεμάτοι ενέργεια και περιέργεια για το άγνωστο. Βαριούνται εύκολα, λατρεύουν τις βαθυστόχαστες και έξυπνες συζητήσεις, όπως και το καλό χιούμορ.

Αγαπούν την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους, χαράσσουν τον δικό τους δρόμο και θέλουν δίπλα τους ανθρώπους που συμμερίζονται τις δικές τους απόψεις.

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