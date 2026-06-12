Η Γκρέις Γκάμερ συμπλήρωσε το μικρό μαύρο φόρεμά της με τις πιο περιζήτητες γόβες της Chanel
Η Γκρέις Γκάμερ συμπλήρωσε το μικρό μαύρο φόρεμά της με τις πιο περιζήτητες γόβες της Chanel
Aποδεικνύοντας πως ένα προσεκτικά επιλεγμένο ζευγάρι παπούτσια μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη την εικόνα.
Aποδεικνύοντας πως ένα προσεκτικά επιλεγμένο ζευγάρι παπούτσια μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη την εικόνα.
Αν υπάρχει ένας οίκος που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον πώς να συγκεντρώνει μια εντυπωσιακά cool και κομψή παρέα από A-listers, αυτός είναι αναμφίβολα η Chanel. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γαλλικός οίκος φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη το 19ο Tribeca Festival Artists Dinner, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους εικαστικούς καλλιτέχνες που δημιούργησαν πρωτότυπα έργα για τους βραβευμένους κινηματογραφιστές του Φεστιβάλ Tribeca 2026.
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