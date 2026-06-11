Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προτείνει αυτόν τον ηθοποιό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

ΟGeorge Clooney πήρε θέση στη συζήτηση γύρω από τον επόμενο James Bond και αποκάλυψε ποιον θεωρεί ιδανικό για να ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007.Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, στο πλαίσιο αφιερώματος για τον ηθοποιό Callum Turner που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουνίου, ο George Clooney δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προοπτική να δει τον Βρετανό ηθοποιό στον εμβληματικό ρόλο.«Ελπίζω ο Callum να γίνει ο επόμενος Bond. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικός. Είναι ψηλός, γοητευτικός, εμφανίσιμος και Βρετανός, οπότε είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τον ρόλο», δήλωσε.Ο 36χρονος Callum Turner συνεργάστηκε με τον George Clooney στην ταινία The Boys in the Boat το 2023, την οποία σκηνοθέτησε ο τελευταίος. Παράλληλα, έχει ήδη εμπειρία από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς συμμετείχε στις ταινίες Fantastic Beasts του σύμπαντος του Harry Potter, αλλά και στο Assassin’s Creed του 2016.Τα τελευταία χρόνια, ο Turner έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ανερχόμενους πρωταγωνιστές του Hollywood, χάρη σε δουλειές όπως το Masters of the Air, το The Only Living Boy in New York και η πρόσφατη ρομαντική κομεντί Eternity.