Τι κάνει σήμερα ο Gavin Arvizo, ο νεαρός που είχε κατηγορήσει τον Michael Jackson για κακοποίηση

ΟMichael Jackson κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου πριν από πάνω από δύο δεκαετίες, και ο νεαρός που βρισκόταν στο επίκεντρο της δίκης του, ο Gavin Arvizo, έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε.«Το μόνο που θέλει είναι να ζήσει τη ζωή του», δήλωσε στο TheWrap τον Μάιο του 2019 η φίλη της οικογένειας Louise Palanker, η οποία έδωσε συνέντευξη για τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Michael Jackson: The Verdict», που έκανε πρεμιέρα νωρίτερα μέσα στη χρονιά. «Δεν του αρέσει όταν ο Michael Jackson επανέρχεται στα νέα».Ο Gavin Arvizo γνώρισε τον τραγουδιστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού ο δεύτερος έμαθε για τη διάγνωση του πρώτου με καρκίνο και προσκάλεσε την οικογένειά του στο ράντσο Neverland. Ο νεαρός, μάλιστα, εμφανίστηκε στο αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Martin Bashir «Living with Michael Jackson», στο οποίο ο Βασιλιάς της Ποπ παραδέχτηκε ότι μοιραζόταν το κρεβάτι του με παιδιά.Το 2003, ο Gavin Arvizo κατηγόρησε τον Michael Jackson για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και χορήγηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το NPR. Ο ποπ σταρ αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες δύο χρόνια αργότερα, και ο νεαρός Gavin με την οικογένειά του απομακρύνθηκαν σιωπηλά από τα φώτα της δημοσιότητας.