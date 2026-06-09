Τι κάνει σήμερα ο Gavin Arvizo, ο νεαρός που είχε κατηγορήσει τον Michael Jackson για κακοποίηση
MARIE CLAIRE

Τι κάνει σήμερα ο Gavin Arvizo, ο νεαρός που είχε κατηγορήσει τον Michael Jackson για κακοποίηση

Δεν έχει μιλήσει από τη στιγμή που ο τραγουδιστής απαλλάχθηκε των κατηγοριών - Όσα ξέρουμε για τη ζωή του.

Τι κάνει σήμερα ο Gavin Arvizo, ο νεαρός που είχε κατηγορήσει τον Michael Jackson για κακοποίηση
ΟMichael Jackson κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου πριν από πάνω από δύο δεκαετίες, και ο νεαρός που βρισκόταν στο επίκεντρο της δίκης του, ο Gavin Arvizo, έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε.

 
«Το μόνο που θέλει είναι να ζήσει τη ζωή του», δήλωσε στο TheWrap τον Μάιο του 2019 η φίλη της οικογένειας Louise Palanker, η οποία έδωσε συνέντευξη για τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Michael Jackson: The Verdict», που έκανε πρεμιέρα νωρίτερα μέσα στη χρονιά. «Δεν του αρέσει όταν ο Michael Jackson επανέρχεται στα νέα».

Ο Gavin Arvizo γνώρισε τον τραγουδιστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού ο δεύτερος έμαθε για τη διάγνωση του πρώτου με καρκίνο και προσκάλεσε την οικογένειά του στο ράντσο Neverland. Ο νεαρός, μάλιστα, εμφανίστηκε στο αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Martin Bashir «Living with Michael Jackson», στο οποίο ο Βασιλιάς της Ποπ παραδέχτηκε ότι μοιραζόταν το κρεβάτι του με παιδιά.

Το 2003, ο Gavin Arvizo κατηγόρησε τον Michael Jackson για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και χορήγηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το NPR. Ο ποπ σταρ αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες δύο χρόνια αργότερα, και ο νεαρός Gavin με την οικογένειά του απομακρύνθηκαν σιωπηλά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης