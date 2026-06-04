Η αγαπημένη east-west τσάντα των It Girls απέκτησε άλλη μία διάσημη θαυμάστρια: τη Καμίλα Μέντες
MARIE CLAIRE

Η αγαπημένη east-west τσάντα των It Girls απέκτησε άλλη μία διάσημη θαυμάστρια: τη Καμίλα Μέντες

Οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμά της, η ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας το πολυσυζητημένο σχέδιο.

Η αγαπημένη east-west τσάντα των It Girls απέκτησε άλλη μία διάσημη θαυμάστρια: τη Καμίλα Μέντες

ΗDeMellier φαίνεται πως έχει στη συλλογή της μία από τις πιο περιζήτητες τσάντες της χρονιάς. Και τώρα, στη λίστα των διάσημων θαυμαστριών της προστέθηκε και η Camila Mendes. Οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμα της χαρακτηριστικής New York Shoulder Bag, η ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας το πολυσυζητημένο σχέδιο, στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για το Masters of the Universe. Αν και η τσάντα κυκλοφορεί σε έντεκα διαφορετικές εκδοχές από δέρμα, σουέτ ή ψάθα, σε αποχρώσεις όπως το έντονο κόκκινο, το γαλάζιο και το μπορντό, η Mendes επέλεξε την πιο διαχρονική εκδοχή της: το Mocha Suede.

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