Η αγαπημένη east-west τσάντα των It Girls απέκτησε άλλη μία διάσημη θαυμάστρια: τη Καμίλα Μέντες
Οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμά της, η ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας το πολυσυζητημένο σχέδιο.
ΗDeMellier φαίνεται πως έχει στη συλλογή της μία από τις πιο περιζήτητες τσάντες της χρονιάς. Και τώρα, στη λίστα των διάσημων θαυμαστριών της προστέθηκε και η Camila Mendes. Οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμα της χαρακτηριστικής New York Shoulder Bag, η ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας το πολυσυζητημένο σχέδιο, στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για το Masters of the Universe. Αν και η τσάντα κυκλοφορεί σε έντεκα διαφορετικές εκδοχές από δέρμα, σουέτ ή ψάθα, σε αποχρώσεις όπως το έντονο κόκκινο, το γαλάζιο και το μπορντό, η Mendes επέλεξε την πιο διαχρονική εκδοχή της: το Mocha Suede.
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