Δώρα Χρυσικού: «Τι καλλιτέχνες θέλετε; Να βγάζουν τον σκασμό σε κάθε αδικία;»

ΗΔώρα Χρυσικού έκανε μία δημόσια ανάρτηση στα social media, με αφορμή τη σύλληψη πληρωμάτων που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε αναχαίτιση και κατάληψη πλοίων του στολίσκου σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και η γραμματέας του Women in Film and Television Greece, Φαίδρα Βόκαλη και ακόμη 18 Έλληνες.Η ηθοποιός, που έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της αποστολής, σχολίασε την αντίδραση που έχει δεχθεί στα social media, αλλά και τον ρόλο των καλλιτεχνών στη δημόσια σφαίρα.