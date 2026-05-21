Πήγα στη Μύκονο με την InterMed και επέστρεψα με νέα αγαπημένα προϊόντα περιποίησης

Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπεις σε summer beauty mood από ένα διήμερο στη Μύκονο με θέα το Αιγαίο, skincare συζητήσεις που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν. Το πρόσφατο health & beauty trip της InterMed ήταν ακριβώς αυτό και ομολογώ πως ήταν από εκείνα τα press trips που δεν μένεις μόνο στις ωραίες εικόνες αλλά επιστρέφεις έχοντας μάθει και κάτι ουσιαστικό.Για δύο ημέρες και νύκτες μείναμε στο Kalesma Mykonos, ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει απόλυτα την κυκλαδίτικη αισθητική με την minimal πολυτέλεια. Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή, οι συζητήσεις είχαν ενδιαφέρον και όλα έμοιαζαν να κινούνται γύρω από μία βασική ιδέα: τη σύγχρονη προσέγγιση της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και τη σωστή φροντίδα της επιδερμίδας.Η InterMed φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια πορείας και αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε αρκετά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως, παρότι πρόκειται για μία εταιρία με μακρά παρουσία στον χώρο της υγείας και του skincare, συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει τον πυρήνα της φιλοσοφίας της. Η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου, μαζί με τη Senior R&D Formulation, Βλάσσια Αρώνη, μίλησαν για τη φιλοσοφία της InterMed και για το πώς όλα ξεκινούν από την ανάγκη να δημιουργούνται προϊόντα που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας και όχι απλώς να ακολουθούν τάσεις.