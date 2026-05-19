Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για το γαμήλιο λουκ της και το μαύρο νυφικό της - Τι μετάνιωσε από εκείνη την ημέρα
Γιατί δεν θα φορούσε ξανά το ίδιο
Ογάμος της Sarah Jessica Parker με τον Matthew Broderick το 1997 αψήφησε κάθε παράδοση. Η πιο μεγάλη; Εκείνη του λευκού νυφικού, αφού η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα αντί για το κλασικό λευκό νυφικό.
Το εμβληματικό look έγινε αμέσως θέμα συζήτησης και επηρέασε μια ολόκληρη τάση στη bridal μόδα. Ωστόσο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, η επιλογή της δεν έγινε ποτέ με στόχο να δημιουργήσει ένα fashion statement.
«Ήμουν πολύ ντροπαλή για να παντρευτώ με λευκό, και τόσο εγώ όσο και ο Matthew δεν θέλαμε να τραβήξουμε υπερβολική προσοχή πάνω μας», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Marie Claire το 2006. «Αυτό είναι παράλογο, γιατί εκείνες ακριβώς τις στιγμές θα έπρεπε να το απολαμβάνεις».
