Σάντρα Μπούλοκ: Οι φωτογραφίες που δεν είχαμε ξαναδεί με τη μητέρα, τη γιαγιά και τα παιδιά της

ΗSandra Bullock έφτιαξε πρόσφατα προσωπικό προφίλ στο Instagram και έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τη Γιορτή της Μητέρας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Μα:ιου.Η ηθοποιός, που προστάτευε πάντα την ιδιωτικότητά της και από τη στιγμή που απέκτησε παιδιά έγινε περισσότερο αυστηρή στα όρια που βάζει στο θέμα της δημοσιότητας, δημοσίευσε μόλις την Πέμπτη, 14 Μαΐου ανάρτησή της τιμώντας τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή της.«Σε όλες τις μαμάδες, ανεξάρτητα από το πώς έγιναν μαμάδες, Χρόνια Πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας. Μας ενώνει όλες αυτή η τιμή ζωής. Μαμά και γιαγιά, ευχαριστώ που με διδάξατε. Μας λείπετε. Συγγνώμη που ήμουν τόσο δύσκολο παιδί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.Η ανάρτηση περιλάμβανε τρεις throwback φωτογραφίες, μία με τη γιαγιά της, μία με τη μητέρα της Helga Meyer και την αδελφή της Gesine Bullock-Prado και μία ιδιαίτερα με τα δύο παιδιά της, Louis Bullock και Laila Bullock.