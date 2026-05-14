79ο Φεστιβάλ Καννών: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζίλιαν Άντερσον με Miu Miu

Τη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ Καννών, η Gillian Anderson έδωσε το «παρών» στο photocall της νέας της ταινίας Teenage Sex and Death at Camp Miasma, μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της Hannah Einbinder και τη σκηνοθέτρια/σεναριογράφο Jane Schoenbrun.Για την περίσταση, η 57χρονη ηθοποιός, σε συνεργασία με τη στιλίστριά της Martha Ward, επέλεξε ένα σαμπανιζέ φόρεμα με floral κεντήματα από τη συλλογή ready-to-wear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 του Miu Miu. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς νωρίτερα φέτος είχε κλείσει εντυπωσιακά το show της ready-to-wear συλλογής Φθινόπωρο 2026 του οίκου.Στα μαλλιά άφησε τις χαρακτηριστικές μπούκλες της μακριές και ανέμελες, με βαθιά χωρίστρα στο πλάι, ενώ το μακιγιάζ, δια χειρός Zoë Taylor, κινήθηκε σε διακριτικούς τόνους, με απαλές ροζ πινελιές στα μάτια και τα χείλη.Με σχεδόν δύο εβδομάδες ακόμη μπροστά στο φεστιβάλ, αναμένουμε πολλές ακόμη εμφανίσεις που θα συζητηθούν.