Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών αλλάζει όνομα και γίνεται πιο συμπεριληπτικό

Μια πολύ κοινή πάθηση, η οποία συχνά διαγιγνώσκεται λανθασμένα είναι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωωθηκών (PCOS). Σε μια προσπάθεια να αποδωθεί πιο σωστά η πολυσύνθετη φύση της ασθένειας, αλλάζει όνομα και πλέον αναφέρεται ως «Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Σύνδρομο των Ωοθηκών» (PMOS).Σύμφωνα με επιστημονική δημοσίευση στην επιθεώρηση The Lancet, η αλλαγή αυτή προκύπτει έπειτα από πολυετή συνεργασία ερευνητών και οργανισμών υγείας, με στόχο να μειωθούν οι παρεξηγήσεις γύρω από τη νόσο και να βελτιωθεί η διάγνωση.Γιατί αλλάζει το όνομαΠαρότι το όνομα Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωωθηκών παραπέμπει σε κύστες στις ωοθήκες, οι ειδικοί τονίζουν ότι η εικόνα της πάθησης είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνει ακανόνιστους εμμηνορροϊκούς κύκλους, δυσκολίες στη σύλληψη, αυξημένα ανδρογόνα (ορμόνες που επηρεάζουν δέρμα και τρίχες), αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα.Όπως εξηγούν η παλιά ονομασία οδηγούσε συχνά σε λανθασμένες αντιλήψεις, καθώς πολλοί πίστευαν ότι πρόκειται απλώς για «κύστες στις ωοθήκες», με αποτέλεσμα καθυστερημένες διαγνώσεις και ενδεχομένως λανθασμένη αντιμετώπιση. Για την ακρίβεια, αρχικά, η πάθηση συνδέθηκε με μια μικρή αύξηση στα επίπεδα ανδρικών ορμονών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ακανόνιστους κύκλους και δυσκολίες στη γονιμότητα. Στη δεκαετία του 1980, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχετίζεται επίσης με την αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή την κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στην κυκλοφορούσα ινσουλίνη.