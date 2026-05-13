«Wet Lahes»: Η τάση που επαναφέρει τη μάσκαρα στο επίκεντρο του καλοκαιρινού μακιγιάζ

Μέχρι πρόσφατα, η μάσκαρα έμοιαζε σχεδόν passé. Η περσινή εμμονή με τις «ghost lashes» ήθελε τις βλεφαρίδες σχεδόν αόρατες και τελείως άβαφες. Το full-glam μακιγιάζ ήταν απολύτως αποδεκτό, όμως η τάση ήθελε την περιοχή των ματιών να δείχνει σαν να μην έχει αγγιχτεί καθόλου. Τώρα, έπειτα από μια περίοδο όπου η μάσκαρα είχε σχεδόν εξαφανιστεί από το beauty radar, οι «wet lashes» επαναφέρουν τη γοητεία της, κάνοντάς τη να μοιάζει ξανά επίκαιρη και απροσδόκητα cool.