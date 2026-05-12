Πέρα από το styling: Γιατί ο Bad Bunny επέλεξε να «γεράσει» για το Met Gala;

Ο Bad Bunny εμφανίστηκε στο Met Gala 2026 με μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς, επιλέγοντας να παρουσιαστεί αρκετές δεκαετίες μεγαλύτερος μέσα από μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση με προσθετικά εφέ.Ο 32χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε ως 85χρονος άντρας με γκρίζα μαλλιά, έντονες ρυτίδες, προσθετικά εφέ στο πρόσωπο και μπαστούνι, δημιουργώντας μια εικόνα που συζητήθηκε όσο λίγες στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.Παρότι το Met Gala θεωρείται η σημαντικότερη βραδιά της μόδας και συγκεντρώνει κάθε χρόνο εντυπωσιακές εμφανίσεις από celebrities, ο Bad Bunny ξεχώρισε επειδή κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση, επιλέγοντας να «παίξει» με την έννοια της γήρανσης και του χρόνου.Ο ίδιος αντιμετώπισε την εμφάνισή του με χιούμορ και μιλώντας στη La La Anthony στο κόκκινο χαλί, αστειεύτηκε λέγοντας ότι χρειάστηκαν «53 χρόνια» για να ολοκληρωθεί το look του. «Πήρε λίγο χρόνο, αλλά άξιζε», είπε ενώ κρατούσε το μπαστούνι του.