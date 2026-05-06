Η Μπίλι Άιλις για το σύνδρομο Τουρέτ: «Καταπιέζω τα τικ σε όλες μου τις συνεντεύξεις» - Βίντεο

ΗBillie Eilish έδωσε σε συνέντευξη στην Amy Poehler και όπως αποκάλυψε σε όλη τη διάρκειά της προσπαθούσε να κρατήσει υπό έλεγχο τα τικ που προκαλεί το σύνδρομο Tourette.Στο επεισόδιο του podcast Good Hang with Amy Poehler, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της με το σύνδρομο Tourette και εξήγησε πως κάνει ό,τι μπορεί για να «καταπιέζει» τα τικ της, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή της, ειδικά κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων.Όπως είπε: «Μόλις βγω από το δωμάτιο, πρέπει να τα αφήσω όλα ελεύθερα». Η ίδια ανέφερε ότι τα περισσότερα τικ της είναι φωνητικοί ήχοι, τους οποίους μπορεί να συγκρατήσει.Ωστόσο, εξήγησε ότι εμφανίζει επίσης τικ στα γόνατα, στους αγκώνες και στα δάχτυλα, τα οποία γίνονται πιο έντονα όταν προσπαθεί ενεργά να καταπιέσει όσα θα μπορούσαν να φανούν ή να ακουστούν μπροστά στην κάμερα.Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Amy Poehler, παραδέχτηκε ότι έκανε ακριβώς αυτό: «Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέσω κάθε τικ που είναι ορατό από την κορυφή του κεφαλιού μου μέχρι περίπου εδώ», είπε, δείχνοντας το σημείο όπου την κάλυπτε το τραπέζι στο οποίο καθόταν μπροστά. «Όταν φύγω από εδώ θα πρέπει να τα αφήσω όλα να ξεσπάσουν».Σε κάποιο σημείο, η Amy Poehler την ευχαρίστησε, λέγοντας ότι η συζήτηση τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις δικές της «πολύ έντονες» παρεμβατικές σκέψεις, εκείνες που, όπως είπε, «δεν θα μοιραζόταν ποτέ».Η Billie Eilish σημείωσε ότι για τα άτομα με Tourette αυτό συνοδεύεται από μια επιπλέον δυσκολία: «Φανταστείτε αυτές τις παρεμβατικές σκέψεις, αλλά το στόμα σας να πρέπει να τις πει δυνατά».