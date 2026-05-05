Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πήγε μία φορά στο Met Gala - Γιατί έσκισε το φόρεμά της (εικόνες)

Ηπριγκίπισσα Diana υπήρξε fashion icon όσο ζούσε, ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίστηκε στο Met Gala μόνο μία φορά στη ζωή της.Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε στη λίστα καλεσμένων του Costume Gala του 1996 στο Metropolitan Museum of Art, της ετήσιας διοργάνωσης που εξελίχθηκε στο φαντασμαγορικό event που σήμερα γνωρίζουμε ως Met Gala. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν ήδη το πιο επιδραστικό κόκκινο χαλί στον κόσμο.Η πριγκίπισσα Diana συνοδευόταν από τον σχεδιαστή μόδας John Galliano, ο οποίος αναπόλησε τη διαδικασία δημιουργίας του φορέματός της στο ντοκιμαντέρ του Hulu In Vogue: The 90s.«Ήταν σαν ευλογία. Δηλαδή, wow», είχε πει. «Πήγαμε στο παλάτι του Kensington και συζητήσαμε σχέδια. Προσπαθούσα να την πείσω για ροζ, αλλά δεν το ήθελε καθόλου. “Όχι, όχι ροζ!” Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό».Το Gala του 1996 πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, η παράδοση της «πρώτης Δευτέρας του Μαΐου» ξεκίνησε το 2005, πράγμα που σημαίνει όλα έγιναν λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρίγκιπα Κάρολο.