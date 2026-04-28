Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της, αλλά δεν ανέφερε πουθενά τον πατέρα της (βίντεο)

ΗZahara, η μεγαλύτερη κόρη της Angelina Jolie και του πρώην συζύγου της Brad Pitt, μίλησε ανοιχτά για τον ιδιαίτερο δεσμό που τη συνδέει με τη μητέρα της, αλλά και για το πώς είναι να μεγαλώνει υπό το διαρκές βλέμμα της δημοσιότητας.Η 21χρονη φοιτήτρια, που ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Spelman College με ειδίκευση στην ψυχολογία και δευτερεύουσα κατεύθυνση στις εκπαιδευτικές σπουδές, βρέθηκε σε ένα mother-daughter brunch που διοργάνωσε το Pearls of Purpose Foundation στην Atlanta, την Κυριακή 26 Απριλίου. Εκεί, μοιράστηκε σκέψεις για τη «μοναδική» και «βαθιά συγγενική» σχέση που έχει με τη διάσημη μητέρα της.«Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω για την αξία της σχέσης μητέρας-κόρης, δυσκολεύτηκα να βρω τις κατάλληλες λέξεις», είπε η Zahara. «Όχι επειδή δεν την εκτιμώ, αλλά γιατί η σχέση μας είναι τόσο ξεχωριστή, σχεδόν σαν να είμαστε “ψυχικά συγγενείς”, που είναι δύσκολο να περιγραφεί».