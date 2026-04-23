Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά νομοσχεδίου για τα απειλούμενα είδη ζωής - Η ανάρτησή του στο Instagram

ΟLeonardo DiCaprio καλεί τους θαυμαστές του να επικοινωνήσουν με τους Αμερικανούς βουλευτές και να αντιταχθούν σε νομοσχέδιο που αποδυναμώνει τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη: «Απορρίψτε αυτή την υπαρξιακή απειλή»Με αφορμή την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου), ο Leonardo DiCaprio απευθύνει κάλεσμα στους 60 εκατομμύρια followers του στο Instagram να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και να τα προτρέψουν να ψηφίσουν «όχι» σε ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει να αποδυναμώσει τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη (Endangered Species Act – ESA), ο οποίος υπεγράφη από τον Richard Nixon το 1973. Πρόκειται για τον βασικό νόμο που προστατεύει και διατηρεί τα είδη στις ΗΠΑ, αποτρέποντας την εξαφάνισή τους.«Σήμερα, ανήμερα της Ημέρας της Γης, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της αποδυνάμωσης του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη, θυσιάζοντας το μέλλον της ζωής στον πλανήτη για το βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος λίγων προνομιούχων», έγραψε ο DiCaprio σε ανάρτησή του στο Instagram.«Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια από τον Πρόεδρο Nixon, αφού εγκρίθηκε με ψήφους 92-0 στη Γερουσία και 355-4 στη Βουλή, διασφαλίζοντας την προστασία των ειδών και των οικοσυστημάτων που μας συντηρούν. Το σημερινό νομοσχέδιο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τα πιο ευάλωτα είδη, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ισορροπία των οικοσυστημάτων.