«Στους ζυγούς δεν είχα τόσο άγχος»: Η Νάντια Κομανέτσι πήρε βραβείο για τα επιτεύγματα ζωής - Το απένειμε η Σιμόν Μπάιλς (βίντεο)

Στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο των Laureus World Sports Awards 2026, η γυμνάστρια Nadia Comăneci τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement (επίτευγμα ζωής), σε μια στιγμή που ανέδειξε τη διαχρονική της επιρροή στον αθλητισμό και τη γυμναστική.Η Nadia Comăneci παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976, όταν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία που βαθμολογήθηκε με το απόλυτο 10.0. Το ηλεκτρονικό ταμπλό τότε δεν μπορούσε καν να εμφανίσει το σκορ, δείχνοντας 1.00, σε μια εικόνα που έμεινε ιστορική. Συνολικά στους Αγώνες εκείνους κατέγραψε επτά «τέλεια 10άρια» και κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.Η πορεία της συνεχίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980, όπου πρόσθεσε ακόμη δύο χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών.