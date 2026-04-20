The ’90s edit: Τα κομμάτια που αξίζουν μια θέση στη γκαρνταρόμπα σας τώρα

Η διαχρονική γοητεία των 90s βρίσκεται στην απλότητά τους. Παρότι οι τάσεις αλλάζουν, οι βασικές γραμμές εκείνης της δεκαετίας δεν έφυγαν ποτέ. Ίσως γιατί η μόδα κάνει κύκλους και επιστρέφει ξανά και ξανά σε στυλ που κάποτε ξεχώρισαν.Σήμερα το στυλ των ’90s είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Με τη σειρά Love Story να φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη Carolyn Bessette-Kennedy και το μινιμαλιστικό της στυλ, τα ’90s αποτελούν ξεκάθαρη πηγή έμπνευσης: καθαρές γραμμές, μονοχρωμίες και κομμάτια που συνδυάζονται αβίαστα, δείχνοντας πάντα προσεγμένα.