Ουρανός στους Διδύμους: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Μια έντονη ενεργειακή μετατόπιση φέρνει αυτή η εβδομάδα, καθώς ο Ουρανός, ο πλανήτης της ανατροπής και των ξαφνικών αλλαγών, περνά στο ζώδιο των Διδύμων, επηρεάζοντας με διαφορετικό τρόπο κάθε ζώδιο. Αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί την αρχή μιας περίπου οκταετούς περιόδου έντονων αλλαγών στην επικοινωνία, την τεχνολογία και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Παρότι η επιρροή αφορά όλα τα ζώδια, πιο έντονα θα τη βιώσουν όσοι έχουν ισχυρές θέσεις στους Διδύμους, στα υπόλοιπα μεταβλητά ζώδια, αλλά και όσοι έχουν τον Ουρανό σε σημαντικούς οίκους του προσωπικού τους χάρτη.