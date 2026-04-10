Γιατί οι Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία απουσίαζαν από την πασχαλινή εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας

Οι πριγκίπισσες Βεατρική και Ευγενία αποφάσισαν να περάσουν το φετινό Πάσχα σε πιο ιδιωτικό πλαίσιο, μακριά από την καθιερωμένη εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας την Κυριακή του Πάσχα. Οι δύο αδελφές δεν παρευρέθηκαν στη λειτουργία στο πλευρό του θείου τους, βασιλιά Καρόλου, επιλέγοντας διαφορετικά σχέδια για τις ημέρες των εορτών, με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου του μονάρχη.Η απουσία τους προκάλεσε ερωτήματα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα Χριστούγεννα, είχαν εμφανιστεί κανονικά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, που σχετίζεται περισσότερο με την προσωπική τους ζωή και όχι με κάποια ρήξη μεταξύ τους.Βέβαια, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday, οι δύο πριγκίπισσες «έχουν ενημερωθεί ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν» στο φετινό Royal Ascot, εξαιτίας της σύνδεσης των γονιών τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.