Prix d’Excellence de la Beauté 2026: Το ανάλαφρο έλαιο μαλλιών που χαρίζει λείανση και λάμψη

Το Gloss Absolu Glaze Drops της Kérastase είναι ένα ανάλαφρο έλαιο που χαρίζει μοναδική λάμψη, έχει αποτελεσματική anti-frizz δράση και βραβεύεται γιατί αληθινά μεταμορφώνει τα μαλλιά.

Ο χώρος της ομορφιάς δεν σταματά ποτέ να υποδέχεται νέα προϊόντα και το περασμένο έτος μάς χάρισε κάποια που θα χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι δημοσιογράφοι ομορφιάς του Marie Claire απ’ όλο τον κόσμο ψηφίσαμε και αναδείξαμε τα καλύτερα. Οι κατηγορίες είναι skincare, μακιγιάζ και μαλλιά και η επιλογή στηρίζεται στην καινοτομία, στις υφές και την αποτελεσματικότητα των συνθέσεων.





Στην κατηγορία των μαλλιών δεν μπορέσαμε να μην ξεχωρίσουμε το έλαιο μαλλιών Gloss Absolu Glaze Drops της Kérastase. Πρόκειται για ένα προϊόν που βάζει τέλος στο φριζάρισμα των μαλλιών, προσφέροντας στοχευμένη λείανση και έντονο gloss χωρίς να βαραίνει τα μήκη. Και το καταφέρνει τόσο καλά που αξίζει ένα βραβείο γι’ αυτό.

26.03.2026, 15:05