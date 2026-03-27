Από το FOMO στην ελευθερία: Γιατί η αποχή είναι statement
Από τα show της μόδας μέχρι τα high-end resorts, η απόσυρση από την online έκθεση γίνεται το νέο status symbol. Μήπως η πραγματική ελευθερία κρύβεται τελικά μακριά από την οθόνη;
Πριν από μερικά χρόνια, η εξάρτησή μας από το κινητό μας είχε κάνει την εμφάνισή της και η συνεχής παρουσία μας στα social media μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που απαθανάτιζαν κάθε στιγμή, από πάρτυ και διακοπές μέχρι το μεσημεριανό μας γεύμα είχαν οδηγήσει σε μια αίσθηση πως «αν δεν το φωτογραφίσεις είναι σαν να μην έγινε». Έμοιαζε απίθανο να ζούμε χωρίς αυτή την ενασχόληση παρότι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας ζωής χρονίως online δεν ήταν κρυφές. Κι όμως, σε μια εποχή που όλα φαίνονται να περιστρέφονται γύρω από το Instagram και τα TikTok trends, μια νέα τάση κάνει σιγά-σιγά αισθητή την παρουσία της: η γοητεία του να είσαι offline. Δεν είναι πλέον απλώς «κουλ» να μην ποστάρεις φωτογραφίες από κάθε σου δραστηριότητα· είναι μια δήλωση αυτονομίας και ψυχικής ηρεμίας.
