Από το FOMO στην ελευθερία: Γιατί η αποχή είναι statement

Πριν από μερικά χρόνια, η εξάρτησή μας από το κινητό μας είχε κάνει την εμφάνισή της και η συνεχής παρουσία μας στα social media μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που απαθανάτιζαν κάθε στιγμή, από πάρτυ και διακοπές μέχρι το μεσημεριανό μας γεύμα είχαν οδηγήσει σε μια αίσθηση πως «αν δεν το φωτογραφίσεις είναι σαν να μην έγινε». Έμοιαζε απίθανο να ζούμε χωρίς αυτή την ενασχόληση παρότι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας ζωής χρονίως online δεν ήταν κρυφές. Κι όμως, σε μια εποχή που όλα φαίνονται να περιστρέφονται γύρω από το Instagram και τα TikTok trends, μια νέα τάση κάνει σιγά-σιγά αισθητή την παρουσία της: η γοητεία του να είσαι offline. Δεν είναι πλέον απλώς «κουλ» να μην ποστάρεις φωτογραφίες από κάθε σου δραστηριότητα· είναι μια δήλωση αυτονομίας και ψυχικής ηρεμίας.