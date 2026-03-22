Η Amanda Peet μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού

ΗAmanda Peet αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το περασμένο φθινόπωρο, την ίδια περίοδο που και οι δύο γονείς της βρίσκονταν σε ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας. Η 54χρονη ηθοποιός περιγράφει την εμπειρία της σε προσωπικό της κείμενο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker.Όπως αναφέρει, όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τυπικό έλεγχο. «Για πολλά χρόνια μου έλεγαν ότι έχω “πυκνούς” και “δραστήριους” μαστούς, όχι ως κομπλιμέντο αλλά ως προειδοποίηση ότι χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση», γράφει. Η ίδια έκανε τακτικούς ελέγχους κάθε έξι μήνες και, κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκε σε αυτό που θεωρούσε μια ακόμη εξέταση ρουτίνας.Ωστόσο, τα ευρήματα οδήγησαν σε περαιτέρω έλεγχο. «Έβλεπα έναν χειρουργό μαστού κάθε έξι μήνες για ελέγχους. Την Παρασκευή πριν από την αργία του Labor Day πήγα για αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν μια απλή εξέταση», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι ο γιατρός της είπε πως «δεν του άρεσε αυτό που είδε στον υπέρηχο» και ζήτησε να γίνει βιοψία.