Τιμοτέ Σαλαμέ: Χάνει ακόμα και τους φανατικότερους θαυμαστές του

Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ακριβώς ποιες ήταν οι επιπτώσεις της διαβόητης δήλωσης του Timothée Chalamet για την όπερα και το μπαλέτο, το βέβαιο είναι ότι δεν ωφέλησε τη δημόσια εικόνα του. Ακόμα και ο παρουσιαστής της φετινής τελετής απονομής των Όσκαρ, ο κωμικός Conan O’ Brien, αστειεύτηκε με αυτό στον εναρκτήριο μονόλογό του, ότι τα μέτρα ασφαλείας φέτος ήταν αυξημένα για προστασία της εκδήλωσης από «τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας, έξω φρενών που άφησες απέξω την jazz». Κάποιοι εκτιμούν, μάλιστα, ότι αυτό το σχόλιο τού στοίχισε ακόμα και το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme».