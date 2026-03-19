To επταψήφιο ποσό που έκανε δωρεά η Μέριλ Στριπ σε μουσείο για την ιστορία της γυναίκας
Στην ίδια κίνηση έχουν προβεί και οι Fran Drescher και Gwyneth Paltrow

ΗMeryl Streep ενίσχυσε με ένα επταψήφιο ποσό το ψηφιακό, νομαδικό National Women’s History Museum (NWHM), ενισχύοντας τη δράση του για την ανάδειξη της ιστορίας και των επιτευγμάτων των γυναικών στις ΗΠΑ.

 
Το μουσείο, που λειτουργεί με ψηφιακή προτεραιότητα και πραγματοποιεί περιστασιακά φυσικές εκθέσεις, έχει τιμήσει την ηθoποιό με τη δημιουργία ενός βραβείου στο όνομά της. Άλλες διασημότητες όπως η Fran Drescher και η Gwyneth Paltrow έχουν επίσης στηρίξει το μουσείο, αλλά η συνεισφορά της Meryl Streep ξεχωρίζει για το μέγεθος και τη διάρκεια της στήριξης.

Από το 1996, το NWHM φιλοξενεί διαδικτυακές εκθέσεις και εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, τιμώντας την ιστορία και τη συμβολή των Αμερικανίδων γυναικών. Το 2014 συνέβαλε στη δημιουργία της διμερούς επιτροπής του Κογκρέσου που οδήγησε στην ίδρυση του Smithsonian American Women’s History Museum το 2020.

Παράλληλα, συνεχίζει το αρχικό του όραμα ως ψηφιακό μουσείο, με μοναδική φυσική έκθεση στο Martin Luther King Jr. Memorial Library το 2023–2024 και νέα έκθεση με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη προγραμματισμένη για φέτος.

Δείτε Επίσης