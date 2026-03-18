Το νερό στην καθημερινότητα της γυναίκας – Πώς να ενυδατωθούμε έξυπνα, σύμφωνα με τη διατροφολόγο
Εύκολοι και γρήγοροι τρόποι που θα μας βοηθήσουν να μην το ξεχάσουμε ποτέ ξανά.
Ηφροντίδα του εαυτού μας δεν πρέπει να ξεκινά απαραίτητα με πολύ μεγάλες και απότομες αλλαγές. Συχνά είναι αποτελεσματικότερη αν βασιστεί σε μικρές, σταθερές συνήθειες που εντάσσονται φυσικά στην καθημερινότητά μας. Μία από τις πιο βασικές, και συχνά πολύ παραμελημένες, είναι η ενυδάτωση.
Μιλήσαμε με την κλινική διαιτολόγο – διατροφολόγο Κλειώ Δημητριάδου και ζητήσαμε να μας προτείνει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πίνουμε περισσότερο νερό μέσα στη μέρα, χωρίς πίεση, εντάσσοντάς το ομαλά στη ρουτίνα αυτοφροντίδας μας. Άλλωστε, η σωστή ενυδάτωση χρειάζεται να γίνει συνήθεια, χωρίς να μεταμορφώνεται σε κάτι που επιβαρύνει την καθημερινότητά μας.
«Η ενυδάτωση μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή ρουτίνα μας με μικρές προσαρμογές και συνήθειες. Καλό είναι, για παράδειγμα, να καταναλώνουμε ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσουμε, ένα πριν από κάθε γεύμα και να υπάρχει πάντα ένα διαθέσιμο όταν κάνουμε κάποιο διάλειμμα ή γυμναζόμαστε. Το οπτικό ερέθισμα λειτουργεί πάντα σαν υπενθύμιση. Αν ακόμα και με αυτά τα tips είναι δύσκολο να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τότε υπάρχουν κάποιες εφαρμογές στο κινητό που μπορούν να μας υπενθυμίζουν τον στόχο μας».
