Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου: Η πρώτη γυναίκα νικήτρια του Όσκαρ Φωτογραφίας χειριζόταν μόνη της μια κάμερα 30 κιλών

Όταν η Autumn Durald Arkapaw ανέβηκε στη σκηνή της τελετής απονομής των 98ων βραβείων Όσκαρ, ζήτησε από όλες τις γυναίκες της αίθουσας να σηκωθούν όρθιες, «γιατί αισθάνομαι ότι δεν θα έφτανα έως εδώ χωρίς εσάς. Ειλικρινά, το εννοώ. Ένιωσα τόσο πολλή αγάπη από όλες τις γυναίκες». Το γεγονός, ωστόσο, ότι είχαν άλλες ανοίξει τον δρόμο δεν κάνει λιγότερο σπουδαία τη διάκρισή της, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα, και μάλιστα μαύρη, που κέρδισε Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία «Sinners».