Όσκαρ 2026: Πέντρο Πασκάλ και Τσάνινγκ Τάτουμ στους νέους παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν - Η σταρ που θα τους συντροφεύει
Όσκαρ 2026: Πέντρο Πασκάλ και Τσάνινγκ Τάτουμ στους νέους παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν - Η σταρ που θα τους συντροφεύει
Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου, ανακοινώθηκαν νέοι παρουσιαστές για την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου.
ΗΑκαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποκάλυψε, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη απονομή των βραβείων Όσκαρ, ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν για να απονείμουν βραβεία οι Nicole Kidman, Channing Tatum, Pedro Pascal, Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Sigourney Weaver, καθώς και το δίδυμο πατέρα-γιου Bill Pullman και Lewis Pullman.
Στους παρουσιαστές που είχαν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται οι Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani και Maya Rudolph.
Επιπλέον, βραβεία θα απονείμουν και οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin και Zoe Saldaña.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στους παρουσιαστές που είχαν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται οι Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani και Maya Rudolph.
Επιπλέον, βραβεία θα απονείμουν και οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin και Zoe Saldaña.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα