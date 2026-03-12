Όσκαρ 2026: Πέντρο Πασκάλ και Τσάνινγκ Τάτουμ στους νέους παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν - Η σταρ που θα τους συντροφεύει

ΗΑκαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποκάλυψε, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη απονομή των βραβείων Όσκαρ, ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν για να απονείμουν βραβεία οι Nicole Kidman, Channing Tatum, Pedro Pascal, Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Sigourney Weaver, καθώς και το δίδυμο πατέρα-γιου Bill Pullman και Lewis Pullman.Στους παρουσιαστές που είχαν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται οι Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani και Maya Rudolph.Επιπλέον, βραβεία θα απονείμουν και οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin και Zoe Saldaña.