Με πλακάτ και πανό κατά του Άντριου υποδέχτηκαν τη βασιλική οικογένεια του Λονδίνου - Φωτογραφίες
Βασιλιάς Κάρολος, Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον πρώτη φορά μαζί μετά τη σύλληψη του αδερφού του βασιλιά
ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William έδειξαν την υποστήριξή τους στον βασιλιά Κάρολο κατά τη μεγαλύτερη δημόσια συγκέντρωση της βασίλικής οικογένειας της Αγγλίας από τη στιγμή που ο πρώην πρίγκιπας Andrew συνελήφθη.
Στις 9 Μαρτίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλία παρευρέθηκαν στην ετήσια τελετή της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Westminster Abbey στο Λονδίνο, τον χώρο όπου παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2011. Το ζευγάρι εμφανίστηκε σε συντονισμένα μπλε σύνολα, με
