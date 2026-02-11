Angelina Jolie: Μίλησε ανοιχτά για τις ουλές της μετά τη διπλή μαστεκτομή
Γιατί αγαπά τα σημάδια στο σώμα της.
ΗAngelina Jolie μίλησε ανοιχτά για τη διπλή μαστεκτομή που έκανε το 2013. Σε πρόσφατη συνέντευξη στο γαλλικό μέσο French Inter, αναφέρθηκε και στις ουλές που της άφησε το χειρουργείο.
«Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», είπε αρχικά.
«Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς σημάδια. Όχι, λοιπόν. Βλέπω τις ουλές μου ως επιλογή που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να μείνω εδώ όσο περισσότερο μπορούσα με τα παιδιά μου».
Συνεχίζοντας, η σταρ του Couture είπε: «Αγαπώ τις ουλές μου γι’ αυτό, και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να πάρω μια προληπτική απόφαση για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρή και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά. Για μένα, λοιπόν, αυτό είναι η ζωή. Και αν φτάσετε στο τέλος της ζωής σας χωρίς να έχετε πάρει σημαντικές αποφάσεις, χωρίς να έχετε κάνει λάθη ή να έχετε σημάδια, δεν έχετε ζήσει αρκετά».
