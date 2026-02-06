Μπρούκλιν Μπέκαμ: Παρέμβαση σε τατουάζ επιβεβαιώνει τη ρήξη της σχέσης με τους γονείς του (βίντεο)
Μπρούκλιν Μπέκαμ: Παρέμβαση σε τατουάζ επιβεβαιώνει τη ρήξη της σχέσης με τους γονείς του (βίντεο)
Σε μια δήλωση αγάπης που είχε κάνει προς τον πατέρα του παλαιότερα
Μετά την αποξένωσή του από τους γονείς του, David και Victoria Beckham, και τη δημόσια αποκήρυξή τους μέσα από μια σειρά από Instagram stories, όπου δήλωνε ότι «δεν επιθυμεί τη συμφιλίωση» μαζί τους, ο Brooklyn Beckham έδειξε και με έναν ακόμα, επώδυνο τρόπο ότι επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.
