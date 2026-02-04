Meryl Streep: Θα υποδυθεί τη Joni Mitchell στη νέα βιογραφική ταινία του Cameron Crowe

Η Joni Mitchell θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και μουσικούς του 20ού αιώνα, με καθοριστική επιρροή στη folk και τη σύγχρονη μουσική. Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ξεχώρισε για τους βαθιά προσωπικούς της στίχους, τη χαρακτηριστική φωνή της και τη διαρκή καλλιτεχνική της εξέλιξη, επηρεάζοντας γενιές μουσικών.