Η Δρ. Άννα Κανδαράκη για την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο: «Πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς»
MARIE CLAIRE

Η Δρ. Άννα Κανδαράκη για την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο: «Πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς»

Το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου

Η Δρ. Άννα Κανδαράκη για την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο: «Πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς»
Πριν από μερικές εβδομάδες η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μοιράστηκε ένα διαφορετικό, προσωπικό βίντεο, όπου προχώρησε στην αποκάλυψη ότι διένυσε έναν πολύ δύσκολο χρόνο, στη διάρκεια του οποίου αγωνίστηκε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα – η πρώτη ήταν πριν από εννέα χρόνια. Όπως πρόσθεσε η ειδικός ψυχικής υγείας, «αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος, ελπίζω τουλάχιστον, μιας πολύ δύσκολης περιόδου, που πολεμούσα και πάλευα με μια πολύ σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης