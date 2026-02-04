Η Δρ. Άννα Κανδαράκη για την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο: «Πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς»
Η Δρ. Άννα Κανδαράκη για την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο: «Πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς»
Το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου
Πριν από μερικές εβδομάδες η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μοιράστηκε ένα διαφορετικό, προσωπικό βίντεο, όπου προχώρησε στην αποκάλυψη ότι διένυσε έναν πολύ δύσκολο χρόνο, στη διάρκεια του οποίου αγωνίστηκε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα – η πρώτη ήταν πριν από εννέα χρόνια. Όπως πρόσθεσε η ειδικός ψυχικής υγείας, «αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος, ελπίζω τουλάχιστον, μιας πολύ δύσκολης περιόδου, που πολεμούσα και πάλευα με μια πολύ σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα