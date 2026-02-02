Η Prada διακόπτει τη συνεργασία με εκατοντάδες Ιταλούς προμηθευτές μετά από διαπιστώσεις παραβιάσεων εργασιακών κανόνων
O όμιλος υιοθέτησε πολιτική μηδενικής ανοχής εν μέσω αυξημένου ελέγχου στον ιταλικό κλάδο πολυτελών ειδών.
Η«εκκαθάριση» στο δίκτυο προμηθευτών της Prada εξελίσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια, με περισσότερες από 200 συνεργασίες να τερματίζονται λόγω εντοπισμένων παραβάσεων στην Ιταλία. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο όμιλος υιοθέτησε πολιτική μηδενικής ανοχής εν μέσω αυξημένου ελέγχου στον ιταλικό κλάδο πολυτελών ειδών.
