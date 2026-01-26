Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό πρώτη φορά μετά το 1875: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
Στις 26 Ιανουαρίου ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό για πρώτη φορά από το 1875, περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, η ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και η άνοδος του πνευματισμού και των νέων θρησκευτικών κινημάτων.

 
Ουσιαστικά, αυτή η πλανητική μετάβαση είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών στις πεποιθήσεις και τις απόψεις και στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ο Κριός φέρνει την αναζήτηση της γενναιότητας, της ελευθερίας και των νέων ξεκινήματα. Ωστόσο, ο Ποσειδώνας μπορεί να είναι περίπλοκος, απατηλός και δύσκολος να προσδιοριστεί, οπότε μπορεί να μην βλέπουμε καθαρά τον εαυτό μας ή να δυσκολευόμαστε να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά προσπαθούμε να αλλάξουμε και γιατί.

