Μάθιου Μπλέιζι: Ραντεβού για τη νέα του καμπάνια με την Coco Chanel, στην ιστορική της βίλα-πηγή έμπνευσης
Η La Pausa υποδέχθηκε τη συλλογή του οίκου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Η ιστορική βίλα της Coco Chanel στη Γαλλική Ριβιέρα άνοιξε τις πόρτες της για να υποδεχτεί τη συλλογή του οίκου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Για την καμπάνια της, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, Matthieu Blazy, έδωσε ραντεβού με την εμβληματική σχεδιάστρια στην κατοικία που έγινε πηγή έμπνευσής της, τη λεγόμενη La Pausa.

