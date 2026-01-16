A$AP Rocky: Αποκάλυψε ποιος τον ενθάρρυνε να κάνει το επόμενο βήμα με τη Rihanna

Ο A$AP Rocky αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι η μητέρα του, Renee Black, ήταν αυτή που τον ενθάρρυνε να προσεγγίσει ρομαντικά τη Rihanna. Σύμφωνα με τον ράπερ, όταν εκείνος και η τραγουδίστρια ήταν ακόμα φίλοι, η μητέρα του παρατήρησε την αμοιβαία σύνδεση μεταξύ τους και του είπε ξεκάθαρα: «Ξέρω ότι σου αρέσει αυτή που είσαι τώρα, αλλά θέλω να είσαι με τη Riri».