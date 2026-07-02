Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών - γυναικών και ένταξη στα βαρέα των υγειονομικών
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών - γυναικών και ένταξη στα βαρέα των υγειονομικών
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ - Καταψήφισαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ - Παρών δήλωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΥΣΗ
Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά «την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την Αντιπολίτευση -εκτός του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.ΛΥ δήλωσαν «παρών».
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την Αντιπολίτευση -εκτός του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.ΛΥ δήλωσαν «παρών».
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