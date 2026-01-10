Jennifer Lawrence: Τι αποκάλυψε για τη δύσκολη απόφαση να αποχωριστεί τον σκύλο της μετά τη μητρότητα

Πώς ένα περιστατικό με τον γιο της άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τα κατοικίδια.



Η Jennifer Lawrence μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη απόφαση που πήρε τα τελευταία χρόνια και αφορά την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σκυλίτσα της Princess Pippi Longstocking δεν ζει πια μαζί της, μετά από ένα περιστατικό που την έκανε να δει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από τη στιγμή που έγινε μητέρα.





Η Pippi μπήκε στη ζωή της Jennifer το 2017 και για χρόνια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Όμως μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, τα δεδομένα άλλαξαν. Όπως εξήγησε σε πρόσφατη συζήτηση με κοινό στη Νέα Υόρκη, ένα ατύχημα όπου ο γιος της δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο την έκανε να φοβηθεί έντονα. Από εκείνη τη στιγμή, τα σκυλιά άρχισαν να της προκαλούν άγχος και να τα βλέπει ως πιθανό κίνδυνο για τα παιδιά της.

